A Milli TakÄ±m'da 9 saatlik yolculuÄŸun ardÄ±ndan antrenman!

2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maÃ§Ä±nda 17 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ Andorra'ya konuk olacak A Milli TakÄ±m, bu Ã¼lkele geldi.Â

Ä°stanbul'dan Ã¶zel uÃ§akla Ã¶nce Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentine giden milli takÄ±m kafilesi, buradan 3 saatlik otobÃ¼s yolculuÄŸu sonunda Andorra'nÄ±n baÅŸkenti Andorra La Vella'ya ulaÅŸtÄ±.

Kafileyi Barselona'da TÃ¼rkiye'nin Barselona BaÅŸkonsolosu GÃ¼Ã§lÃ¼ Kalafat, Ä°spanya-Andorra sÄ±nÄ±rÄ±nda ise TÃ¼rkiye'nin Madrid BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cihad Erginay karÅŸÄ±ladÄ±.Â

Andorra'da konaklanacak otele giriÅŸte bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n eÅŸleri, teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Selim Soydan'a Ã§iÃ§ek verdi.Â

Elemelerin 9. haftasÄ±nda Ä°stanbul'da Ä°zlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katÄ±lmayÄ± garantileyen ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, son maÃ§Ä±nÄ± 17 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Andorra'ya karÅŸÄ± oynayacak.

9 saatlik yolculuÄŸun ardÄ±ndan antrenmana Ã§Ä±ktÄ±lar

Milli takÄ±m, Ä°stanbul'dan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 9 saat sonra Andorra'da antrenmana Ã§Ä±ktÄ±. Hava yolu ve kara yoluyla uzun bir seyahatin ardÄ±ndan Andorra'ya gelen milliler, Estadi Nacional StadÄ±'nda - 2 derecede basÄ±na kapalÄ± bir idman gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

Avrupa kÄ±tasÄ±nda Vatikan (0,44 kilometrekare), Monaco (1,94 kilometrekare), San Marino (61 kilometrekare), Liechtenstein (160 kilometrekare) ve Malta'dan (361 kilometrekare) sonra yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan en kÃ¼Ã§Ã¼k 6. Ã¼lke olan Andorra (468 kilometrekare), 77 bin nÃ¼fusa sahip.