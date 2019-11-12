A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°zlanda'yÄ± konuk edeceÄŸi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netimindeki antrenmanÄ±n ilk 20 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k olarak gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SakatlÄ±klarÄ± bulunan futbolculardan kaptan Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Ä°rfan Can Kahveci, takÄ±mdan ayrÄ± bireysel antrenÃ¶r eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ, antrenman Ã¶ncesi oyuncularÄ±yla saha iÃ§inde bir sÃ¼re konuÅŸtu ve onlardan istediklerini anlattÄ±.

IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ±, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve A Milli TakÄ±m Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

A Milli TakÄ±m, yarÄ±n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla Ä°zlanda maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.

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