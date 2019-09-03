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03.09.2019 - 20:12

A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı sakatlandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Takım hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çift kale maçta Yusuf Yazıcı şoku yaşandı.

Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o görüntüler...
Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o görüntüler...
Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o görüntüler...
Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o görüntüler...Haberin Tüm Fotoğrafları

Nevzat Dindar

Lille forması giyen yıldız futbolcu bir pozisyonda şut çekmeye çalışırken Efecan ile çarpıştı ve acılar içinde yerde kaldı.
İdmanı yarım bırakan Yusuf’un sağ ayak bileğine hemen buz tedavisi uygulandı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında sakatlıkları bulunan 6 isim de yer almadı.

Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Enes Ünal, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare günü tedavi ile geçirdi. Oğuzhan Özyakup ise yine sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

FIBA 2019 Dünya Kupası: ABD: 93 - Türkiye: 92
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