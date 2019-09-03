A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı sakatlandı

Nevzat Dindar

Lille forması giyen yıldız futbolcu bir pozisyonda şut çekmeye çalışırken Efecan ile çarpıştı ve acılar içinde yerde kaldı.

İdmanı yarım bırakan Yusuf’un sağ ayak bileğine hemen buz tedavisi uygulandı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında sakatlıkları bulunan 6 isim de yer almadı.

Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Enes Ünal, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare günü tedavi ile geçirdi. Oğuzhan Özyakup ise yine sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.