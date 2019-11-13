13.11.2019 - 18:49 | | Senad Ok/Skorer
A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! Kadrodan çıkarıldı...
Kasığından sakatlanan Cenk Tosun, A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Golcü futbolcu kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde Cenk Tosun şoku yaşanıyor...
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.
Milli forvetin kasığından sakatlandığı bildirildi.