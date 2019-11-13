A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! Kadrodan çıkarıldı...

A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde Cenk Tosun şoku yaşanıyor...

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Milli forvetin kasığından sakatlandığı bildirildi.