MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020 HaberleriA Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! Kadrodan çıkarıldı...
13.11.2019 - 18:49 | | Senad Ok/Skorer

A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! Kadrodan çıkarıldı...

Kasığından sakatlanan Cenk Tosun, A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Golcü futbolcu kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! Kadrodan çıkarıldı...

A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde Cenk Tosun şoku yaşanıyor...

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Milli forvetin kasığından sakatlandığı bildirildi.

 

 

    Eşref Hamamcıoğlu: "Ben başkanlığa aday değilim"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza

    Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza

    Ozan Kabak: 'Virgil van Dijk gibi olmak istiyorum'

    Ozan Kabak: 'Virgil van Dijk gibi olmak istiyorum'

    Fenerbahçe'den 2 isim hakkında suç duyurusu

    Fenerbahçe'den 2 isim hakkında suç duyurusu

    Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik

    Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik

    Sıradaki Haber