A Milli Takım'dan tarihin en iyi grup performansı...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu'nu 2-0'lık Andorra galibiyetiyle tamamlayarak, tarihinin en iyi grup performansıyla, büyük bir turnuvaya katılmayı başardı.

Oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ve grubu 25 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu.

Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Türkiye, EURO 96'ya 8 maçta 15 puan (1,87 puan ortalaması), EURO 2000'e 8 maçta 17 puan (2,12 puan ortalaması), EURO 2008'e 12 maçta 24 puan (2 puan ortalaması) ve EURO 2016'ya da 10 maçta 18 puan (1,8 puan ortalaması) toplayarak katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası öncesindeki eleme grubunda da 10 maçta 21 puan (2,1 puan ortalaması) toplamıştı.

Türkiye 3. torbada

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. 24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak.

Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

Eleme grubundan gelen 10 grup birincisi ilk iki torbada yer alırken, en iyi iki grup ikincisi de ikinci torbada yer alacak. En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi play-off'larından gelecek 4 takımla birlikte 4. ve son torbayı oluşturacak. UEFA Uluslar Ligi play-off kuraları 22 Kasım Cuma günü çekilecek. Play-off maçları ise 26-31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

Toplam 24 takımın yer alacağı kura çekimine katılacak 20 ülke, yarın oynanacak son eleme grubu maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

Şu ana kadar eleme gruplarından Türkiye'nin dışında EURO 2020 bileti alan 16 ülke ise şöyle: İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya.

EURO 2020 ilk kez 12 ülkede

EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

Yukarıdaki ülkeler, şampiyonaya katılma hakkı elde ederse maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki karşılaşmaya ev sahibi avantajıyla çıkacak.

Roma'da başlayacak Londra'da bitecek

EURO 2020, 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da start alacak.

A Grubu'ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 formatı

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.

Andorra galibiyeti ve ilkler

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendiği karşılaşmada birçok ilk yaşandı. Genç futbolcular, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Mert Çetin, ay-yıldızlı formayı ilk kez bu maçta giydi.

Kaleci Uğurcan Çakır ile Nazım Sangare ise ilk kez bir resmi maçta ay-yıldızlı forma ile mücadele etti. Andorra karşılaşmasında galibiyeti getiren 2 golü atan Enes Ünal da A Milli Takım'daki ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Türkiye'nin savunma başarısı

Avrupa liglerinde oynayan genç savunma oyuncularıyla dikkat çeken A Milli Takım, grup maçlarında da defansında çok başarılı bir performans ortaya koydu.

Türkiye, oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Bu gollerin 2'sini İzlanda deplasmanında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, 1 golü de Fransa deplasmanında kalesinde gördü.

Eleme gruplarında Türkiye'den daha az gol yiyen tek takım ise şu an için Belçika. 9 maçta kalesinde 2 gol gören Belçika, gruptaki son maçını sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacak. Kalesinde Türkiye gibi 3 gol gören bir diğer ekip ise bir maçı eksik İtalya. İtalya da son karşılaşmasında sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.

Eleme grubu maçlarını kalesinde 3 golle kapatan Türkiye, akan oyunda ise rakiplerine gol şansı vermedi. Milli takım, yediği 3 golü de duran toplardan kalesinde gördü.

İç sahada gol yemeden maçlarını tamamlayan ilk takım

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. İç sahadaki 5 maçında kalesinde gol görmeyen ay-yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe imza attı.

Toplam 10 gruptan oluşan EURO 2020 Elemeleri'nde sahasında 4 maç oynayan Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. G Grubu'ndaki Polonya, yarın sahasındaki son maçında Slovenya'ya karşı kalesini gole kapatırsa, Türkiye'nin ardından taraftarı önünde gol yemeden grup maçlarını tamamlayan ikinci ekip olacak.

Gruplardaki diğer takımlar ise iç sahada en az bir gol yedi.