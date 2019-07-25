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25.07.2019 - 19:28| İSTANBUL / DHA
A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında yerini korudu
FIFA, Temmuz ayı dünya sıralamasını açıklarken, A Milli Takımımız 37. sıradaki yerini muhafaza etti.
FIFA'nın internet sitesinde açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre 1467 puana sahip A Milli Futbol Takımı, 37'nci sıradaki yerini korudu. Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Brezilya bir basamak yükselerek ikinci, Fransa ise bir basama gerileyerek üçüncü oldu. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: 1 - Belçika: 1746 2 - Brezilya: 1726 3 - Fransa: 1718 4 - İngiltere: 1652 5 - Uruguay: 1637 6 - Portekiz: 1631 7 - Hırvatistan: 1625 8 - Kolombiya: 1622 9 - İspanya: 1617 10 - Arjantin: 1610