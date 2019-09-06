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06.09.2019 - 10:30| İSTANBUL (AA)

A Milli Takım'ın konuğu Andorra

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 5. haftanın 7 maçla devam edeceği elemelerde Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı ağırlayacak.

A Milli Takım'ın konuğu Andorra

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 7 maç yapılacak.

H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak.

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu:

16.00 Kosova - Çekya
19.00 İngiltere - Bulgaristan

B Grubu

19.00 Litvanya - Ukrayna
21.45 Sırbistan - Portekiz

H Grubu

19.00 İzlanda - Moldova
21.45 Türkiye - Andorra
21.45 Fransa - Arnavutluk

 

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