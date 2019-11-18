A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

EURO 2020'yi 1 maç kala garantileyen A Milli Futbol Takım, Andorra'yı 2-0 mağlup etti. Milliler, Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti.

Kura çekimi 30 Kasım'da

EURO 2020 kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18:00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

3. torbadayız

Grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, Euro 2020 kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.

Neden 3. torbadayız?

Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup 2.’si bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.