New York'taki Arthur Ashe StadÄ±'nda dÃ¼zenlenen sezonun son grand slam turnuvasÄ±nda, Nadal ile Medvedev karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

YaklaÅŸÄ±k 5 saat sÃ¼ren tarihi maÃ§Ä± 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lÃ¼k setlerle 3-2 kazanan 33 yaÅŸÄ±ndaki Rafael Nadal, turnuvayÄ± birinci sÄ±rada tamamladÄ±. Nadal bu sonuÃ§la, 19'uncu grand slam ve 4'Ã¼ncÃ¼ ABD AÃ§Ä±k ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti.

23 yaÅŸÄ±ndaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±. Daniil Medvedev, uzun yÄ±llar sonra bir grand slam finalinde maÃ§Ä± 2-0'dan 2-2'ye getiren nadir tenisÃ§ilerden biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Medvedev, 2000 yÄ±lÄ±nda ABD AÃ§Ä±k'Ä± kazanan Rus tenisÃ§i Marat Safin'in ardÄ±ndan bu turnuvada finale ulaÅŸan bir diÄŸer Rus sporcu olarak tarihe geÃ§miÅŸti.