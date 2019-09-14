14.09.2019 - 13:05 | | İSTANBUL (AA)
ABD, Dünya Kupası'nı 7. tamamladı: 87-74
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Polonya'yı 87-74 mağlup eden ABD, organizasyonu 7. tamamladı.
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Polonya'yı 87-74 mağlup eden ABD, organizasyonu 7. tamamladı. Turnuvanın şampiyonluk favorilerinden gösterilen ABD'nin bu derecesi ise spor kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Salon: Beijing Wukesong Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)
ABD: Barnes 10, Harris 14, Mitchell 16, Turner 7, White 12, Brown 8, Lopez 3, Middleton 13, Plumlee 4
Polonya: Cel, Hrycaniuk 4, Ponitka 18, Slaughter 15, Waczynski 17, Sokolowsky 7, Balcerowski 2, Koszarek, Kulig 9, Gruszecki, Laczynski, Olejniczak 2
1. Periyot: 28-14
Devre: 47-30
3. Periyot: 63-55