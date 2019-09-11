ABD-Fransa: 79-89

Düşük tempoda oynanan ilk periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı. 2. çeyrekte daha etkili bir performans sergileyen Fransa, soyunma odasına 45-39 üstün girdi.

İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan Fransa, farkı 10 sayıya (43-53) çıkarsa da, 3. çeyrekte 14 sayıyla oynayan Mitchell ile etkili olan ABD, Fransa'yı bitime 2 dakika 40 saniye kala yakaladı: 60-60. Kalan sürede de etkili olmaya devam eden ABD, 3. çeyreği 66-63 önde bitirdi.

Son çeyrekte ABD 35. dakikada 76-71 öne geçti. Rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan ve 82-76 üstünlük yakalayan Fransa, mücadeleden de 89-79 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fransa, yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak. Son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ise Sırbistan ile 5-8'incilik klasman maçına çıkacak.

Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıl rakiplerine yenilmeyen ABD'nin bu serisi Fransa maçıyla sona erdi. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı maçları kazanmayı başarmıştı.

Bogdanovic 'out', De Colo 'in'

Eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic'in Sırbistan'la Dünya Kupası'na vedasının ardından sarı lacivertlilerin yeni transferi Nando de Colo yoluna yarı finalde devam etmiş oldu.

Salon: Dongguan Basketbol Merkezi

Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Ferdinand Pascual (Filipinler)

ABD: Walker 10, Mitchell 29, Harris 5, Barnes 4, Turner 2, Brown 9, White 4, Lopez, Middleton 5, Smart 11, Plumlee

Fransa: Batum 6, Fournier 22, Gobert 21, M'baye 2, Ntilikina 11, De Colo 18, Lessort 3, Albicy 5, Toupane 1, Labeyrie

1. Periyot: 18-18

Devre: 39-45

3. Periyot: 66-63

Beş faulle çıkan: 39.07 Harris (ABD)