ABD-Türkiye (CANLI)

Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'da Türkiye ikinci maçına çıkıyor.

İlk karşılaşmasında Japonya'yı yenen A Milli Takımımız'ın bu kez rakibi dünya devi ABD... Saat 15.30'da başlayan karşılaşmayı canlı olarak aktarıyoruz.

ABD-Türkiye: 47-41 (İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR)

İLK PERİYOT: 26-21

A MİLLİ TAKIM İLK 5: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden

ABD İLK 5: Walker, Mitchell, Tatum, Barnes, Turner

Wilbekin yedekler başladı

Milli Takımımız'da Scottie Wilbekin, Japonya mücadelesinde olduğu gibi ABD maçına da yedekler arasında başladı.

Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.

ABD Başantrenörü Gregg Popovich de Çekya karşısında sahaya sürdüğü Mitchell, Walker, Barnes, Tatum, Turner ilk beşi A Milli Takım karşısında da görevlendirdi.

Çinli basketbolseverlerin özellikle Popovich'e sevgi gösterisi dikkati çekti.