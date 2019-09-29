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HaberlerBeşiktaşAbdoulay Diaby: "Beşiktaş'ın kalitesine yakışan sonuçları..."
29.09.2019 - 21:26 | | Skorer

Abdoulay Diaby: "Beşiktaş'ın kalitesine yakışan sonuçları..."

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.

Abdoulay Diaby: "Beşiktaş'ın kalitesine yakışan sonuçları..."

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.

"Hepimizin hatalarını irdelemesi lazım"
"Tüm takım olarak zorlu bir periyottan geçiyoruz. Çok gol yiyoruz. Bireysel olarak hepimizin hatalarını irdelemesi lazım ama bunu yaparken geleceğe dönük karamsar olmamak gerekiyor. Kişisel anlamda çok üzgünüm şu an."

"Beşiktaş'ın kalitesine yakışan sonuçları..."
"Beşiktaş'ın kalitesine yakışan sonuçları alamıyoruz son zamanlarda, bunu bir an önce düzeltmemiz lazım."

"Tehlike yaratamıyoruz"
"Yeteri kadar tehlike yaratamıyoruz 3. bölgede. Top kayıplarından sonra çok pozisyon veriyoruz. Çözülmesi gereken sorunlar var, bunları çözüp tersine çevirince Beşiktaş çok daha iyi olmaya başlayacak."

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