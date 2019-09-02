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HaberlerBeşiktaşAbdoulay Diaby, Beşiktaş'ta!
02.09.2019 - 21:09

Abdoulay Diaby, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Abdoulay Diaby'nin transferini açıkladı.

Abdoulay Diaby, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, Sporting CP forması giyen Abdoulay Diaby'i resmen kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Abdoulay Diaby, Beşiktaşta

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