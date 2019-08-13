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13.08.2019 - 10:07| FANATİK

Abdülkadir Ömür artık serbest

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olmasından sonra Abdülkadir Ömür serbest bir rol oynayacak

 

Yusuf Yazıcı gitti, Abdülkadir Ömür’ün önü iyice açıldı... Trabzonspor altyapısından çıkan Yusuf’un, 16.5 milyon Euro’luk rekor bedelle Lille’e transferi sonrasında gözler Abdülkadir’e çevrildi.

Altyapıda Yusuf’la beraber oynayan 20 yaşındaki oyuncuya güven arttı. Teknik direktör Ünal Karaman da Avrupa devlerinin peşinde olduğu genç oyuncuya farklı bir rol vermeyi hedefliyor. Orta alanda daha serbest olacak olan Abdülkadir’e daha fazla yeteneklerini sergileme fırsatı sunulacak.

Abdülkadir Ömür artık serbest

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