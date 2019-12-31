31.12.2019 - 20:57 |
Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman paylaşımı
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, bordo mavili ekibin yollarını ayırdığı Ünal Karaman'a sosyal medya üzerinden veda etti.
Yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman paylaşımı geldi... Trabzonspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Karaman'a sosyal medya üzerinden veda eden Abdülkadir, "Hakkınızda hayırlısı hocam" notunu düştü.
Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak durumda... Genç futbolcunun Mart ayında formasına kavuşması bekleniyor.
İşte o paylaşım