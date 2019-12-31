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HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman paylaşımı
31.12.2019 - 20:57 |

Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman paylaşımı

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, bordo mavili ekibin yollarını ayırdığı Ünal Karaman'a sosyal medya üzerinden veda etti.

Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman paylaşımı

Yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür'den Ünal Karaman paylaşımı geldi... Trabzonspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Karaman'a sosyal medya üzerinden veda eden Abdülkadir, "Hakkınızda hayırlısı hocam" notunu düştü.

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Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak durumda... Genç futbolcunun Mart ayında formasına kavuşması bekleniyor.

Abdülkadir Ömürden Ünal Karaman paylaşımı

İşte o paylaşım

Abdülkadir Ömürden Ünal Karaman paylaşımı

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