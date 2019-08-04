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AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "Seninle geÃ§irdiÄŸim 4 yÄ±l boyunca gerek saha iÃ§i gerek saha dÄ±ÅŸÄ± her ÅŸey iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim abicim. Seninle oynamak benim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir zevk ve mutluluk vericiydi. SÃ¶z vermiÅŸtik, bir gÃ¼n aynÄ± anda Trabzonspor formasÄ± giymeye, hayalimizi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Åžimdi daha bÃ¼yÃ¼k hayallerin iÃ§in ayrÄ±lÄ±yoruz, bir gÃ¼n yine buluÅŸacaÄŸÄ±z. Yolun aÃ§Ä±k olsun, Allah yardÄ±mcÄ±n olsun abi."

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