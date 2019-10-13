Abdülkadir ve Efecan kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Fransa maçı öncesi sakatlıkları bulunun Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı.

Açıklama şöyle:

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi.

Konuyla ilgili Trabzonspor'dan da açıklama geldi

“Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır."