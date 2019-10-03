Abdullah Avcı: "Antrenörlüğüm sorgulanamaz"

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Seyircinin de 85. dakikaya kadar verdiği destekle oyuncular her şeyi denediler. Isınırken ve 25. dakikada Güven'le şanssızlık yaşadık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Hafta sonundan itibaren Burak ve Ruiz'le daha seçenekli bir takım olacağız. Umarım aynı desteği hafta sonu gösterir seyircimiz ve bu şanssızlığı kırarak milli takım arasına iyi gireriz. Oyunla ilgili her maç parça parça mesaj veriyor takım ama milli takımın santrforuyla lige başlayamadık. Andorra maçında Güven oynadı milli takımda değil mi? Bugün de onunla başladık 25. dakikada sakatlandı. Bir oyun kültürünün yerleşmesi için destek lazım."

"Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz"

"Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler."

"Ben başka takımla şampiyonluğa oynadım son 3 senede. Ben buraya tüm sınavları vererek geldim. 5 haftayla benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de burayı istedim oyunculara ve kendime güvenerek."

"Şampiyonluğa oynayan 2 takım beni istedi"

" 20 senede tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Bu dönemde şampiyonluğa oynayan 2 takım beni istedi, ben başka bir takımla şampiyonluğa oynadım. Ben tüm sınavları vererek geldim. Seçeneklerim başka da olabilirdi, ben Beşiktaş'ı istedim. Bu performansın bu haftadan itibaren değişeceğini düşünüyorum. Tamamen şanssızlık değil ama her şey geldi başımıza. Umarım bu haftadan itibaren her sorunu kenara bırakıp milli takım arasına kazanarak devam edeceğiz."

"Nkoudou'dan herkes memnun ama Göztepe maçıyla son hafta katıldı. Ljajic'in kendisiyle de görüştüm, performansından ben de memnun değilim. Geçen seneye ve CV'sine baktığında önemli ve yetenekli bir oyuncu.

"5 maçta 4 sarı, 3'ü itirazdan olmamalı diye yüzüne karşı da söyledim. Baktığında senin problem çözebilecek bir oyuncun ama performansı yeterli değil."

"Burak'ın iki maç üst üste sakatlık riski olduğu için..."

"Yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak iki ciddi sakatlıktan çıktı, bizim için ve milli takım için de önemli bir oyuncu. Burak'ın iki maç üst üste sakatlık riski olduğu için pazar günü kullanabilmek adına bugün geri çektik."

"Ben hiçbir zaman vazgeçmedim"

"Ben buraya gelirken oyuncu grubuna, Beşiktaş taraftarına ve tarihine inanarak geldim. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Bugün son dakikada mağlup olmasak bile zihinsel olarak bizi yukarı çekecekti. Pazar günü kazanıp başka şeylerin peşinde gitmeye devam edeceğiz."

"Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir"

"Ben Beşiktaş başkanı ve yönetimiyle 3 yıllık imza attım. İmzamı hem gönlüme hem gönüllere attım. 5 maçta bu sorgulanmaz. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Birçok şey konuşulur, hepsini de biz biliriz."

"Kulübün içinde yapılan toplantılarda en ufak bir iletişim sorunu yok. Oyun içinde stresin yükselmesi şu an normal çünkü daha önce içinde olmadığımız bir durumu yaşıyoruz."

"Sen benim açımdan düşünebiliyor musun? "

"Set oyunu oynarken benim 5 sene çalıştığım takım, 4 tane değişik oyun oynadı. Hepsinde de ligin en az gol yiyen takımıydı. Sen benim açımdan düşünebiliyor musun? Geçen sene 30. hafta 18 gol, bugün şu ana dek 14 gol."

"Geçen sene ben Beşiktaş'ın analizini yaparak geldim buraya. Güçlü-güçsüz yanlarını. Belki de ilk defa bir teknik adam hiçbir şey sorgulamadan durum tespiti yaparak geldi buraya."

"Bekler neden katkı vermiyor derine inmiyor deniyor bu sezon. Geçen sezon Adriano kaç asist yaptı biliyor musunuz? 3. Geçen sene cezalanabilirdi, az cezalandı, ben bu sezon çok cezalanıyorum. Geçen yıl derinlikte oynayan iki bek ve Adriano'nun toplam gol katkıları 3."

"Tüm parçayı istediğin gibi yakalayamayabilirsin. Bunun tespitini yaparsın. Buna uygun oyuncular var mı dersin. Bugün iki bekimi önde bitirdim. Oyuncular yeterli-yetersiz, bunun analizini yapıyoruz. Her düzende kenar oyuncuların aktifliği çok önemlidir."

"Topu ayağına fazla alınca sete ve duvarlara karşı oynamak zorundasın. Bunun da tespitini yapıyorsun. Belki farklı bir düzene geçilebilir ama Beşiktaş baskı da yapacak, top da tutacak, her şeyi deneyecek."

"Ben bu ülkede her şeyi denedim. Hücum oynuyorum savunma yapmıyor deniyor, az gol yiyorum zaten savunma yapıyor deniyor. Bugün ligde 13-14 takım 4-2-3-1 başlıyor, öyle bitiriyor. Bugünkü takım işte, 5-4-1, 4-5-1, bazen 3-5-2."