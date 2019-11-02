Abdullah Avcı: Beşiktaş forması her zaman zirvede olacaktır

Beşktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ilk yarısında sergiledikleri oyun planı ve akan oyunla skoru aldıklarını söyledi. Avcı, “Attıklarımızdan daha fazlasını, 3 ya da 4'ü de bulabilirdik. İkinci yarıda oyun istediğimiz gibi başladı. Rakip sahada fazla pas oyununa döndük. Rakibin arkasına koşular gerekiyordu. Alan savunmasını çok iyi yapan ve merkezi iyi kapatan bir takıma karşı merkeze oynamayı hedefliyorduk. Merkeze oynanan ve kaybettiğimiz toplardaki geçişlerde, yediğimiz golle birlikte oyun aksiyona döndü. Rakip de biz de pozisyonlar yakaladık" dedi.

Sonuçta kazanmanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Abdullah Avcı, “4 maç, 10 puan aldık ve tek gol yedik. Rakipler yukarıda kaybederken bir ivme kazandık. Sakatlarımız da dönecek. Yoğun bir hafta süreci var. Oyuncu kazanırken de mutlu olamıyorsak bu çok değerli bence. Ana odaklanmak, derse iyi çalışmak... Kazanma istekleri, dirençleri vardı. Bazen biz, bazen rakip kaçırdı. Bence çok değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakiplerin de kaybettiği bu süreçte şimdi önümüzde lig, Avrupa Ligi maçları var. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp milli takım arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş formasının her zaman zirvede olacağının altını çizen Avcı, “Gündüz oynanan maçlarda rakiplerin kaybetti. Senin kazanarak yakaladığın ivme var. Bu kazanımlar gelecek haftalara, bir sonraki haftaya özgüven olarak dönecektir" ifadelerini kullandı.

Hatalarını düzeltmeye çalıştıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, “Hatalarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen geçiş yaparken kaybettiğimiz toplar biraz onun sıkıntısı oldu. Çok alışık olunmadık bir durum bu benim için" şeklinde konuştu.

Umut Nayir'in 11'de başlayıp Burak Yılmaz'ın yedek beklemesinin pek alışık olunmayan bir durum olduğu şeklindeki bir soruya ise Avcı şu yanıtı verdi: “Umut Nayir bugün fizik olarak en dirençli isimlerden biriydi. Özellikle sonradan oyuna alıp başlamadık. Direkt oyunlarda hedef Umut bizim için. Amacımız, özellikle rakip sağ bekinin hücumlarda etkili olduğu durumlarda da Adem'i daha alana alıp, Umut'u karşılamada, savunmada, hücumda ve duran toplarda etkili kullanmaktı."

Karius ile ilgili gelen soruya yanıt veren Abdullah Avcı, “Harika gidiyor. 4 maç 1 gol yedik. Harika katkısı var. Bugün son bölümde önemli katkı sağladı" diyerek sözlerini noktaladı.

Abdullah Avcı Galatasaray Maçı Sonrası Basın Toplantısı;

