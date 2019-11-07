Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş HaberleriAbdullah Avcı, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle Portekiz'e gitmedi
07.11.2019 - 11:58 | | Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Abdullah Avcı, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle Portekiz'e gitmedi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'nın konuğu olacak olan Beşiktaş'ta 6 futbolcunun yanı sıra teknki direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak.

Abdullah Avcı, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle Portekiz'e gitmedi

Geçirdiği ağır grip nedeniyle dün Portekiz'e gidemeyen ve yoğun tedavi uygulanan Abdullah Avcı'nın, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle İstanbul'da kalmasına karar verildi. Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısında yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.

Beşiktaş, Braga deplasmanına Burak Yılmaz, N'Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül'ü de götürmezken, safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da kafilede yer almamıştı.

Abdullah Avcı, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle Portekize gitmedi

    Yunanistan'da kadro dışı kalan milli hentbolculardan mesaj!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nefes kesen maçı Utah kazandı

    Nefes kesen maçı Utah kazandı

    TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

    TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

    Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor

    Candaş Tolga Işık, Vida ile yapılan skandal sözleşmeyi açıkladı...

    Candaş Tolga Işık, Vida ile yapılan skandal sözleşmeyi açıkladı...

    Sıradaki Haber