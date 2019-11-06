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06.11.2019 - 16:58 | | DHA

Abdullah Avcı grip nedeniyle Braga'ya gidemedi!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, yaşadığı grip rahatsızlığı nedeniyle bugün takımla birlikte Portekiz'e gidemedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, geçirdiği ağır grip nedeniyle siyah-beyazlı ekibin Braga maçı kafilesinde yer alamadığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Bragada Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçirdiği yoğun grip nedeniyle kafilede yer alamadığı açıklandı.

Devam eden tedavisinin aksamaması için kafilede yer alamayan deneyimli çalıştırıcının, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilise yarın Portekiz'e gideceği belirtildi.

Abdullah Avcı grip nedeniyle Bragaya gidemedi
Abdullah Avcı grip nedeniyle Bragaya gidemedi

 

 

 

 

 

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