Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun anlamında seviyenin yüksek olmadığını söyledi. Derbideki kalitenin düşük olduğunu aktaran Avcı, "Klasik bir derbi gibi başladı. Toplamda kaotik bir oyunun, havada topun dolaştığı, rakibin daha fazla istediği, mücadele ettiği ve oynadığı bir derbiydi. Bizim Galatasaray maçındaki gibi. Oyun kaotik giderken penaltıyla düştük ve 2. golü yedik. Devre biterken duran toptan golle oyuna girme şansı yakaladık. İkinci yarıda duran toplarda bulduğumuz pozisyonlar var. Büyük takım oyun disiplininden kopmamalı. Oyun disiplininden kopuldu, oyun kalitesinin çok olmadığı, bir tarafın daha çok istediği bir oyunu kaybettik" dedi.

Üzüldüklerinin altını çizen tecrübeli hoca, "Olumsuz bir gün. Rakibi tebrik ederiz. Devrenin bitmesine bir maç kaldı. Cuma günü içeride Gençlerbirliği maçıyla 30 puanı bulup, devreye girmek istiyoruz. Hep oyunun içinde kalmalısın, değerlendirme yapacağız. Duygularınla oynarsan olmaz" ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncularına eleştiri getiren Abdullah Avcı, "Hayal kırıklığı yaratanlar oldu tabii. 6-7 oyuncunun performansı aşağılardaydı. Oyunu çok dengede götüremezsin böyle" yorumunu yaptı.

'Faul üzerinden anlatılmaz'

Abdullah Avcı, hakemler üzerinden oyunu tartışmak istemediğini söyledi. Önemli olanın oyun olduğunu belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Vida'nın penaltı pozisyonunu izlemedim. Bunun değerlendirmesi yapılır. Oyunda yanlış düdükler olabilir, iki tarafa da olabilir. Faul üzerinden anlatılmaz. Türkiye'nin en iyi hakeminden bahsediyoruz, VAR'lar var. Bir sürü faktör var. Vida'ya penaltıysa, buna itiraz etmeliler ve arkadaşı desteklemeli. Belki olsa VAR'a gidecek. İyi takım olmak için birbirinize sahip çıkmalısınız. Kaybederken de bütün olmalısınız."