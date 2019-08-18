Abdullah Avcı: "Hiç şık olmadı"

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Sıcak temas yapan bir takım, bunun için topa sahip olmak lazım. Basit top kayıpları yaparsan, klasik bir geçiş takımı var karşımızda, bunu da yaşadık."



"Hiç şık olmadı"

"2. gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı. Oyunu inceleyeceğiz, oyuncu kendini inceleyecek."

"Beşiktaş formasını hissettiren..."

"Çabuk tespitleri yapıp, bundan dönüş yapmamız lazım. Ligin başında bunun olması, bu anlamda olumlu bir şey. Cuma akşamı karakter koyan, Beşiktaş formasını hissettiren, taraftarımızla geri dönen bir Beşiktaş'ı yaşatmak istiyoruz."