SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı kulüpte adaylar; Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay’ın; kritik Süper Lig ile Avrupa Ligi maçları öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı konusunda herhangi radikal değişikliğe gitmeyecekleri, ancak sonuçların da gelecek açısından belirleyici olacağı vurgulandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, camiayı olağanüstü seçime götürme kararı nedeniyle seçim sürecine giren siyah-beyazlı kulüpte, başkan adayları çalışmalarına hız verdi. Maddi ve idari konularda çalışmalar yapmış olan adaylar, saha içi konusunda da stratejilerini belirleyecek.

Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı başkanlık seçimi öncesinde, tüm adayların teknik direktör Abdullah Avcı ile devam etmeye sıcak baktıkları ortaya çıktı.

Ligin lideri olan Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenerek, yeni bir sayfa açıldığına inanan adayların, arka arkaya ligde ve Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Ankaragücü, Braga ve Galatasaray maçlarının, çok önemli karşılaşmalar olduğu için, radikal değişiklikleri doğru bulmadıkları vurgulandı.



Alacak sıkıntısı

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların böylesine zor bir dönemden başarıyla çıkmaları halinde zaten yeni bir teknik adam arayışına girmeyeceklerine karar veren başkan adayları, işlerin ters gitmesi halinde, başka isimleri gündemlerine alacak. Başkan adayları belli olur olmaz adaylara bu konuda sorular soran üyelerin, öncelikle takıma maddi ve manevi destek olunması gerektiğini söyledikleri bildirildi.

Öte yandan, yeni gelecek olan yönetimi, futbolcu alacakları konusunda sıkıntılar bekliyor. Yeni gelen oyuncuların bile peşinatlar konusunda sıkıntılar yaşadıkları ortaya çıkarken, adayların gelir gelmez futbolcu ve personel ödemeleri konusunda hazırlıklar yaptıkları vurgulandı.

Hedeflerden kopmadı

Beşiktaş’ta şu anda Süper Lig ve Avrupa Ligi yarışı devam ediyor. Her ne kadar kötü bir başlangıç yapılsa da özellikle Süper Lig’de henüz hedeften kopulmadı. Lider Aytemiz Alanyaspor’a karşı alınan 2-0’lık galibiyet ve henüz daha 7. haftada olunması da bu durumu gösterdi.

Öte yandan Avrupa Ligi’nde grupta 2’de sıfır çekilse de daha 4 karşılaşmanın daha olması umutları taze tutuyor. Bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı’nın zorlu fikstür öncesi moral bozukluğu yaşamaması isteniyor.