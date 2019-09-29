Abdullah Avcı: "İnanılmaz kırılganız, kopmalar yaşıyoruz"

Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Muhabirin "Radikal kararlar almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Abdullah Avcı, "Ne ilgili radikal karar? Evet, şu anda hiç alışık olmadığımız ve yaşamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım." yanıtını verdi.

"İnanılmaz kırılganız, kopmalar yaşıyoruz"

"6 maç, genel durum hem Beşiktaş hem de benim mesleki anlamdaki performansım adına hiç alışık olmadığımız ve yaşamadığımız bir süreç. 3 deplasman, 10 gol. Geriye düşene kadar denge var, her şey var, geriye düşünce inanılmaz kırılganız, kopmalar yaşıyoruz."

"Beşiktaş taraftarının destek olması lazım"

"Büyük takım refleksi gösterip kırılmamamız lazım. Alışık olmadığımız sürecin altından en iyi şekilde, çalışarak, mücadele ederek çıkacağız. Beşiktaş taraftarının destek olması lazım, zor günlerde hep destek olmuşlardır, esas olan Beşiktaş'tır."

"Şu an zihinsel yorgunluk var, dinlenip bununla ilgili konuşup neden olanların üstesinden gelemediğimize bakacağız."

"Fikret Orman önemli hizmetler yapmıştır. Şu an bir karar almıştır, o yönetim içindedir. Biz sahada nasıl hep beraber hareket ederiz, nasıl daha iyi oluruz tarafına bakacağız. Yönetimsel durumdur o, Beşiktaş bunu yaşamıştır hep, kendi içinde mutlaka çözeceklerdir."

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde 6 hafta sonunda beş puanda kaldıklarını ve üç mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.

Deplasman maçlarında 10 gol yediklerini, geride kalan 6 haftada ise tek galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Avcı, "Çok alışık olduğumuz ve kabul edilebilir bir durum değil. Teknik olarak bu maçın yorumuna girmek istemiyorum. Dikkat çekici olan kendi kalemize gol atmamız değil, deplasmandaki üç maçta 10 gol yemiş olmamız. İlk golden sonra çok kırılgan, oyunda kopmaların ve kaygının başladığı bir durumu sahanın içinde yaşıyoruz. Oyunun her anında büyük takım refleksiyle olmamız lazım. Kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş seyircisi, tarihinde özellikle böyle durumlarda da yönetimine, takımına sonuna kadar destek olmuştur. Çok kırılgan bir yapımız var. Bunun altından çok çalışarak kalkmamız lazım." diye konuştu.

"Duygularımla konuşmak istemiyorum"

Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, bunun bir çözüm olmayacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Beşiktaş Kulübü olarak ligde ve Avrupa'da yarışan, sistemiyle gelişmiş bir takım oluşturma üzerinde çalışıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş, her zaman zor durumlardan kafasını kaldırarak çıkmıştır. Bugün itibarıyla baktığınızda yarışta olmak için galibiyete ihtiyacımız vardı. Üç deplasman maçında 10 gol yemek kabul edilebilir değil. Benim de mesleki anlamda yaşamadığım bir durum. Duygularımla konuşmak istemiyorum. Perşembe ve pazar maç var. Bunun üzerinde çalışma yapacağız. Sistemi ve oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncu grubu da buna inandı."

Ligde her takımın eksikleri olduğunu ileri süren Avcı, "Ligin şampiyonluğa aday takımları, Trabzonspor da buna dahil, oyun ve performans olarak tam oturmamış gibi görünüyor. Kağıt üzerinde görüntü iyi değil. Herkes yarışın içinde. Bu yarışa biz de dahiliz. Umarım kafamızı erken kaldırıp, büyük takım refleksi gösteririz. " ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının desteğine ihtiyaç duyduklarına işaret eden Avcı, "Beşiktaş taraftarı stada geldiğinde, takımını desteklediğinde, kafamızı kaldırmamız için en büyük yardımcıdır. Tabii ki eleştiri yapılacak. Biz de gereken dersleri çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.