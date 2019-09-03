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03.09.2019 - 11:06| Sabah

Abdullah Avcı istedi, yönetim veto etti! Muhammet Demir...

Transferin son gününde forvete bir alternatif isim düşünen siyah-beyazlılarda, 27 yaşındaki golcüye onay çıkmadı.

Abdullah Avcı istedi, yönetim veto etti! Muhammet Demir...

Beşiktaş'ta dün Muhammet Demir hareketliliği yaşandı. Futbol Direktörü Ali Naibi'nin önerisi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, "Muhammet Demir'i alabiliriz" dedi. Bu konuyu yönetime ileten Naibi'ye ise onay çıkmadı.

Temmuz ayında Medipol Başakşehir'e transfer olan ancak takımıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen oyuncu için yönetimin, "5 milyon TL maaşı var. Bu rakam çok yüksek, biz bunu asla vermeyiz" dediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun transferi bu kararla birlikte gerçeklik kazanmadı.

(Sabah)

 

 

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