Abdullah Avcı: Ruiz hafta sonu oynayacak gibi duruyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve tecrübeli oyuncu Atiba UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacak Wolverhampton sınavı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Antrenmanda sıkı bir şekilde çalışıyoruz"

Toplantıda ilk söz alan Atiba, "Önemli bir maça çıkacağız. İçerde oynayacağımız ilk maç. Yarın iyi bir sonuç alarak geri dönüş gerçekleştirmek istiyoruz. Rakibimiz Premier Lig'de iyi iş çıkardı. Heyecan verici bir maç olacak. Heyecanlıyız. İyi mücadele ederek pozitif bir sonuç almak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile oynayacağız. Uzun zamandır bu kulübün bünyesindeyim. Zor dönemlerden birini yaşıyoruz. Bu durumun farkındayız. Kendi aramızda çok konuşuyoruz. Antrenmanda sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İşler pozitif yöne doğru dönebilir. Yarın bu anlamda bizim için iyi bir fırsat. Bir an evvel bu kıvılcımı başlatmamız gerekiyor" dedi.

İşte Avcı'nın sözleri: "İlk maçta oyun ve skor olarak alamadık. Hayat sana her gün yeni bir fırsat sunuyor. Rakibimiz Premier Lig takımı. Liglerinde inişli-çıkışlı grafik çizen bir takım. Bu sezon 3-4-3 oynuyorlar. Kenarları çok fazla kullanan, taçları dahi korner gibi atan bir takım. Wolverhampton oyunun içinde sistemini değiştiren bir takım. Beşiktaş taraftarının desteğiyle yarın iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz.

"Victor Ruiz'in oynaması zor"

Antrenmanda oyuncularımızın sağlık durumu hakkında bilgi alacağım ve takım için bir karar vereceğim. Hazırlık maçı oynamadan lig maçı oynamış oyuncular var, onlara yük biniyor, Burak Yılmaz gibi. Ruiz dünden beri takımla. Victor Ruiz için hafta sonu oynayacak gibi duruyor. Performansları tabii ki sorguluyoruz. 7 müsabakada hiç memnun olmadığımız durumlar var. Son maçı eski sistemde oynadık. Sivas maçının ikinci yarısını eski sistemle oynadık. Sancılı bir süreç. Oyuncu grubuna inanıyorum. Esneklik gösterdiğim anlar da vardır. Önemli olan bunu sonuca yansıtmak. Şu ana kadar yansıtamadık.

"Beşiktaş ailesine katkımız saha içinde olacak"

Başkanlık sürecini dışardan takip ediyorum. Fikret Orman başkanımız kulübe hizmet vermiştik. Bizim Beşiktaş ailesine katkı sağlamamız saha içinde olacaktır. Biz Beşiktaş kulübüne bu şekilde yardımcı olacağız."