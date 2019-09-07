Abdullah Avcı: Lemina ortada yok, biz de Elneny'yi aldık

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştir. Avcı, Burak Yılmaz'ın durumundan Galatasaray'ın yeni transferi Lemina'ya; Oğuzhan'ın performansından Quaresma'ya kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Güven Yalçın önemli bir potansiyel. Yarım sezonda Beşiktaş'ın direkt oyuncusu olmak kolay değil. Burak başka bir oyuncu. Güven de o anlamda çok hızlı gelişen bir oyuncu. O bölgede fazla bir seçeneğim yok.

-Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adım adım bekliyoruz. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır.

-Burak'ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Udinese ile oynanan hazırlık maçında futbolu özlediği çok belliydi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir oyuncu. Vücut bir noktadan sonra 'beni bırak' diyebilir.

-Uzun orta bazen olur bazen olmaz. 80 tane ortadan bir tanesi gol oluyor. Taç çizgisinden orta karanlığa ortadır. Kısa orta çözümdür. Dünyada da bu böyledir.

-Rebocho teknik kapasitesi yüksek. İsabetli ortalar yapıyor. 24 yaşında ve dar alanda oyunu çözüyor.

-Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var.

-Başakşehir'den hiçbir oyuncunun transfer edilmesi için talepte bulunmadım.

-Atiba 37 yaşında ama çok değerli bir oyuncu. Sakatlığı var ama ben o bölgede Oğuzhan'ı kullanıyorum. Lemina 6 ile 8 arası oynuyor ama ortada yok. Bizde Arsenal'den Mohamed Elneny'yi aldık.

-Sevilla'nın kendisini izlediği üzerine neden gitmediniz sorusunu cevaplayan Avcı, "Beşiktaş duygusu daha güzeldi" yanıtını verdi.

-Son 2 maçta taraftarlar takıma inanılmaz destek verdi. Oynanan oyundan memnun kaldılar. Destekleri inanılmazdı.

-Beşiktaş'tan ayrılan her oyuncu geri dönmek ister. Beşiktaş'ın gücü, parası, sevgisi, taraftarı çok değerli.

-Nkoudou çok iyi futbolcu 'yaydan çıkan ok gibi' gidiyor.

-Oğuzhan'dan beklentim yüksek Oğuzhan'ın adı yabancı olsa 12 milyona alırsınız. İçerdeki oyuncuyu kazanmaya çalışıyoruz.

-Şenol Hoca ilk senesinde şampiyon oldu. İnşallah Şenol Hoca gibi ben de ilk senemde şampiyon olurum.