Abdullah Avcı nihayet ideal 11'ini buldu

Süper Ligin 12nci haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspora konuk olacak. Sakatlıklar ve formsuzluklar yüzünden 11 maçta 11 farklı kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor maçında 12nci farklı kadroyu sahaya sürecek. Ancak bu kadronun sonraki haftalar için Beşiktaşın ezberlenecek 11i olma ihtimali oldukça yüksek.

Savunmada Vida-Ruiz, orta sahada Atiba-Elneny ve hücum hattında Burak-Diaby ile takım iskeletini oluşturan Avcı, bu 6 oyuncudan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor. Geriye kalan 4 oyuncuyu da büyük oranda belirleyen tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Gönülü, sol açıkta Ljajici sürekli olarak 11e yazarken, sol bek ve sağ kanat için ise 4 isim arasında tercih yapacak. Son haftalarda yüksek form grafiği yakalayan Rebocho, sol bekte Caner ile kıyasıya bir mücadele içinde ve Konyaspor deplasmanında Avcının yine kendisine şans vermesi bekleniyor.

Sağ kanatta ise sezon başından bu yana Lens, Boyd, Diaby ve NKoudou'yu değerlendiren Avcı; Boyd ve Lensistediği verimi alamadığı için NKoudouyu 11in değişmez oyuncusu yapacak. Konya deplasmanında hücum hattını NKoudou, Diaby ve Ljajicten oluşturacak olan Avcı, Beşiktaşı kalan haftalarda ezberlenecek bir 11 ile sahaya çıkarma amacında. Deneyimli teknik adamın bu 11i ise Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, NKoudou, Diaby, Ljajic ve Burak Yımaz şeklinde.

SONUÇ ODAKLI FUTBOLA DEVAM

Tecrübeli teknik direktör, sakatlıklar ve çok büyük form düşüklüğü olmadığı sürece bu 11i çok fazla değiştirmeyecek. Avcı, oyun sistemi olarak da son haftalarda başarıyı getiren doğrudan sonuç odaklı futbola devam edecek.