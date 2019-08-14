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14.08.2019 - 23:49| İHA

Abdullah Avcı, Ryan Babel ve Cedi Osman finalde

UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu ve Liverpool'un eski yıldızı Ryan Babel ve NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, locadan takip etti.

Abdullah Avcı, Ryan Babel ve Cedi Osman finalde

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa Finali'ni Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı ve Liverpool'un eski futbolcusu Ryan Babel ile NBA'de forma giyen Milli Basketbolcu Cedi Osman, locada takip etti. Avcı ve Cedi Osman'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da mücadeleyi stadyumda takip etti. 

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