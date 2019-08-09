Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

İmza töreninin üstünden 2 aylık bir süreç geçti. O günkü basın toplantısında söylediğim bir şey vardı. Şerefiyle oynamayı ve hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak.

2 aylık süreçte Ümraniye ile ilgili birtakım tespitler yaptık. Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam etti. Riva ve Avusturya'da bir kamp dönemi yaşandı. Beni mutlu eden şey, oyuncu grubunun yapmak istediklerimize çok istekli yaklaşmaları.

Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Oyuncular yapmak istediklerimize çok istekli ama her şey çok çabuk gerçekleşmiyor.

Abartıldığı kadar bir sakatlık yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burak ve Karius hariç bütün takım Pazartesi gününden itibaren bizimle olacak. Burak Yılmaz muhtemelen milli aradan sonra bizimle olacak. Burak bugün sağlıklı olsa da o bölgeye transfer yapacaktık. Bu konuyla ilgili transfer çalışmaları devam ediyor.

Mirin gibi taliplisi olan oyuncularla ilgili bir tasarrufumuz olabilir. Roco kendini daha çok gösterdi.

Dünya futbolu artık tutan kadar, oynayan kaleci istiyor. Karius bu konuda çok iyi ancak Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllar için yerli bir kaleciye de yatırım yapması gerekiyor.

Quaresma ile geldiğim günden beri konuşuyorum. İsteklerimi son derece profesyonelce yerine getirmeye çalışıyor. Biz de şans vermeye devam edeceğiz.

Ben Beşiktaş'ın profesyonel bir çalışanıyım. Etrafımda profesyoneller var. Orhan Ak da bunlardan birisi. Elimden geldiğince ondan faydalanmaya çalışıyorum. 3 antrenörüm var, ikisi kulübede olacak. 4-3-3 mü, nasıl organizasyonlar yapacaksınız tarzı soru beklerdim. Sahada kalmaya devam edeceğim. Oyunun güzelliği burada. Beşiktaş taraftarları sağduyulu taraftarlardır. Biz Beşiktaş taraftarından zaman istemiyoruz, destek istiyoruz.

Buraya kafamda bir sistemle gelmedim, oyuncularımın performansına göre sistem belirleyeceğim.