Abdullah AvcÄ±'dan protestolara cevap!

SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Ã‡aykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ'ta teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±, "BugÃ¼n 2 puan kaybettik ama oyun olarak Ã§ok ÅŸey kazandÄ±k." dedi.Â

AvcÄ±, Vodafone Park'ta oynanan mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oyuncularÄ±n oynamak istedikleri oyuna inanÄ±lmaz derecede cevap verdiÄŸini belirterek, "Ä°lk gole kadar rakip sahada devamlÄ± oynayan, kÄ±sa sÃ¼rede topu geri alan ve bÃ¼tÃ¼n organizasyonlarÄ± deneyen bir takÄ±m vardÄ±. Ä°lk yarÄ±da 5,2 saniyede, maÃ§Ä±n genelinde ise 7,8 saniyede topu geri kazandÄ±k. Caner ve GÃ¶khan topla en fazla buluÅŸan oyunculardÄ±. 3. bÃ¶lgeye kadar organizasyonlarÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yaptÄ±k. BugÃ¼n 2 puan kaybettik ama oyun olarak Ã§ok ÅŸey kazandÄ±k." diye konuÅŸtu.Â

"Oyun beni Ã§ok memnun etti"

Milli aradan sonra takÄ±mÄ±n ivme kazanacaÄŸÄ±nÄ± belirten AvcÄ±, "TakÄ±mÄ±mÄ±z, aradan sonra inanÄ±lmaz derece ivme kazanacak. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± baÅŸka, devre arasÄ±nda takÄ±mÄ± iÃ§eri girerken Ã§aÄŸÄ±rdÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. MaÃ§Ä±n genelinde iki pozisyon verdik. Bir gol pozisyonu var bir de direkten dÃ¶nen pozisyon var. Oyun beni Ã§ok memnun etti. OyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum. Bu oyunla sonraki maÃ§larda istediklerimizi alacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â Burak YÄ±lmaz'Ä±n iyileÅŸme sÃ¼reci ile ilgili konuÅŸan AvcÄ±, "Burak deÄŸnekleri Ã§Ä±kardÄ±. Milli takÄ±m arasÄ±ndan itibaren Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacak. GaziÅŸehir Gaziantep maÃ§Ä±nda saÄŸlÄ±k ekibiyle konuÅŸtuktan sonra karar vereceÄŸiz." dedi.Â

Santrfor transferine deÄŸinen tecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¶netimle ortak bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyerek, "Bu oyun bÃ¶yle devam ettikÃ§e tabelaya doÄŸru ÅŸekilde yansÄ±yacaktÄ±r. Forvet seÃ§enekleri fazla oldukÃ§a farklÄ± olacaktÄ±r." diye gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â

AvcÄ±, oyundan Ã§Ä±karken protestolara maruz kalan Jeremain Lens ile ilgili olarak HollandalÄ± futbolcunun asist ve gollere ihtiyacÄ± olduÄŸunu kaydetti.