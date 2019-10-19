Abdullah Avcı'dan sitem! "Daha iki maç üst üste..."

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Arzumuzu kaliteyle birleştiremedik"

"Oyuncularımın iştahları, arzuları için bir şey diyemem ama bunu beceriyle birleştiremedik. Bugünü böyle tanımlayabilirim. Rakip savunmayı açmak için oyunu genişletmek lazım. Merkezde tıkandık buna rağmen pozisyonlar bulduk. Arzumuzu kaliteyle birleştiremedik."

"Daha iki maç üst üste aynı kadroyla çıkamadık"

"Daha iki maç üst üste aynı kadroyla çıkamadık. Douglas, sakat oynadı. Bir sürü eksik var ama tekrar yarışın içinde olmak adına Beşiktaş forması bu maçı kazanmalı.

"Burak katkı sağlamak istedi"

"Burak'ın bu sabah da sakatlığı vardı. Ama çocuk katkı sağlamak istedi. Ne yazık ki tekrar etti. Burak'ın durumuyla ilgili yarın sabah daha sağlıklı konuşabiliriz"

Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Abdullah Avcı, Milli takım arası vardı, ondan evvel son maçımızı içeride duygusu coşkusu fazla bir şekilde kazanmıştık. Milli takıma gidenler dönenler, arada yaşanan sakatlar ama o istekleri kaybetmemeye çalıştık, sahaya yansıtmaya çalıştık dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanıp bir eşik atlamak istediklerini ama kazanamadıklarını belirterek, Bence oyunun özeti şu oyundaki iştah ve arzularını oyuna yansıtamadılar. Kazanıp bir eşik daha atlamak istiyorduk, kazanamadık. Yoğun olan haftanın lig müsabakasına hazırlanacağız. Ankaragücünü tebrik ederim, stat güzel, atmosfer güzel emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burak Yılmazın sabah belli olacak. Hafif ağrısı vardı ama bu eşik atlama maçında yanımızda olup yardım etmek istedi ama ayağı müsaade etmedi ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş ailesine yakışan bir seçim olacak"

4 aydır burada olduğunu dile getiren Avcı, "Birtakım değişiklikler olacak yönetimde. Fikret Ormana teşekkür ederim, yarın Beşiktaş ailesine yakışan bir seçim olacak. Adaylar da Beşiktaşa hizmet için burada olacaklar. Adaylara başarılar dilerim. Her zaman her teknik adam tabelayı değiştirebilecek. Topu kim içeri atarsa benim için değerli oyuncu o. Şu anda mevcut olmayan bir şeyle kafamızı yormamıza gerek yok. Galatasarayla karşı karşıya geleceğiz, ben her zaman böyle bakıyorum. O farklı bir karşılaşma olacaktır. Beşiktaşın arzusu forması, isteyip pazar günü yansıyacaktır dedi.