Abdullah Avcı'den eleştiri! "Fazla özgüven geldi"

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı maçın ardından konuştu.

"Oyundan kopma, dağılma olmamalıydı"

Mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Grubu iyi bitirmek istiyorduk. İlk yarı dengeli oyun oldu. İkinci yarı 55'e kadar fazla özgüven geldi. 55-65 arası gol yedik ama oyundan kopma, dağılma olmamalıydı." dedi.

"Avrupa'da ne yazık ki böyle oldu"

Elimizdeki mevcut oyuncu grubu bu. Süper Lig'de iyi gidiyoruz. Avrupa'da ne yazık ki böyle oldu. Ligde maç sonra kupa sonra bir derbi ve ardından yine lig maçı oynayacağız. Bunlardan sonra bir değerlendirme yapacağız."