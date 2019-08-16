Abdurrahim Albayrak: Falcao konusunda taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak Denizlispor maçının ardından konuştu. Albayrak Falcao ile ilgili, "Taraftarın için yüzde 99 rahat olsun" dedi.

İşte Albayrak'ın açıklamaları:

Ligin ilk maçı. Beklemediğimiz bir yenilgiydi. Bunun telafisi var. Eksiklerimiz vardı, yeni transferlerimiz katılmamıştı. Önümüzdeki haftadan itibaren seri galibiyetlere başlayacağız. Nazar boncuğu olarak görüyoruz bunu. Önümüze bakacağız.

Falcao hakkında

İnanılmaz iyi şeyler konuştuk Monaco ikinci başkanıyla. Kendisiyle resimlerimiz var. Monaco büyük bir kulüp. Kendileriyle kardeş kulüp olduk. Monaco başkanı da buraya gelecek en kısa zamanda. Futbolcu alışverişlerinde bire bir konuşacağız artık. İyi diyalog içerisindeyiz. Kimse merak etmesin. Yüzde 99 içi rahat olsun taraftarın. Falcao ile olan fotoğraf yanlışlıkla birisi tarafından verildi. Ondan daha çok önemli fotoğraflar var elimde. Çok iyi yerde olduğumuzu söyleyebilirim.