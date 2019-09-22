Abdurrahim Albayrak: "Fenerbahçe maçı, PSG maçı..."

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Deplasmanda 5-6 tane pozisyona girdik"

"Yapacak bir şey yok, ligin başı, önümüzdeki maçlara bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya'da kazanalım, deplasmanda 5-6 tane pozisyona girdik"

"Önümüzde zor bir derbi var"

"Derbide, hiçbir maça kazanmış gözüyle bakamazsınız. Önümüzde zor bir derbi var. Ben taraftarlarımıza güveniyorum"

"Fenerbahçe maçı, salı günü PSG maçı..."

"Kadro ile alakalı kararları hocamız verir. Hocamız nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak durumunda olabilir. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Fenerbahçe maçı, salı günü PSG maçı var. Hocamız bunları düşünerek mutlaka tedbir almıştır"