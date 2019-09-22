Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayAbdurrahim Albayrak: "Fenerbahçe maçı, PSG maçı..."
22.09.2019 - 22:28 |

Abdurrahim Albayrak: "Fenerbahçe maçı, PSG maçı..."

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: "Fenerbahçe maçı, PSG maçı..."

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Deplasmanda 5-6 tane pozisyona girdik"
"Yapacak bir şey yok, ligin başı, önümüzdeki maçlara bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya'da kazanalım, deplasmanda 5-6 tane pozisyona girdik"

"Önümüzde zor bir derbi var"
"Derbide, hiçbir maça kazanmış gözüyle bakamazsınız. Önümüzde zor bir derbi var. Ben taraftarlarımıza güveniyorum"

"Fenerbahçe maçı, salı günü PSG maçı..."
"Kadro ile alakalı kararları hocamız verir. Hocamız nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak durumunda olabilir. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Fenerbahçe maçı, salı günü PSG maçı var. Hocamız bunları düşünerek mutlaka tedbir almıştır"

    Sergen Yalçın: "Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Andone: "Büyük takımların bahanesi olamaz"

    Andone: "Büyük takımların bahanesi olamaz"

    Mustafa Kaplan: "Bir şanssızlıktır gidiyor."

    Mustafa Kaplan: "Bir şanssızlıktır gidiyor."

    Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Panathinaikos - Fenerbahçe Beko: 84-74

    Panathinaikos - Fenerbahçe Beko: 84-74

    Sıradaki Haber