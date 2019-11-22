22.11.2019 - 15:38 |
Abdurrahim Dursun, Ankaragücü maçÄ±nda yok
Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda forma giyemeyecek.Â
Trabzonspor'da sakatlanan Abdurrahim Dursun'un, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± kadrosunda yer almayacaÄŸÄ± bildirildi.
KulÃ¼p doktoru Hakan Ayaz, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden, Abdurrahim Dursun'un saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin bilgilendirmede bulundu.Â Ayaz, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "DÃ¼nkÃ¼ antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdurrahim Dursun'a yapÄ±lan USG tetkikleri ve Ã§ekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiÅŸtir. Futbolcumuz, SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12. haftasÄ±nda oynayacaÄŸÄ±mÄ±z MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± kadrosundan Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
Â
Â
Â
Â
Â