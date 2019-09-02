Aboubakar Kartal’a doğru

SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş’ta forvet bilmecesi sonunda çözüldü. Siyah-beyazlılar eski golcüsü Vincent Aboubakar ve kulübü Porto ile anlaşma sağladı.



Burak Yılmaz’ın uzun süreli sakatlığı ve Güven Yalçın’ın hem hazırlık döneminde hem de ligde bekleneni verememesi üzerine golcü transferi için düğmeye basan siyah-beyazlılar geride kalan dönemde birçok forvetle temasa geçti. Kartal yapılan kıran kırana pazarlıklar sonunda, Vincent Aboubakar’ın yanı sıra Premier Lig’de Watford forması giyen Stefano Okaka ile her konuda el sıkıştı.



Ancak siyah-beyazlıların golcü transferindeki son tercihi Aboubakar oldu. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Kamerunlu golcüyle anlaşan Beşiktaş Yönetimi, Porto ile de maddi konulardaki tüm pürüzleri giderdi. Abdullah Avcı’nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Aboubakar bugün sabah saatlerinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelecek. Eylül 2018’de dizinden çapraz bağ ameliyatı geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Kamerunlu forvet sağlık kontrollerini problemsiz tamamlaması halinde siyah-beyazlı kulüple bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş ile Porto kulübü arasında yapılacak kontratta satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.