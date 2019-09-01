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01.09.2019 - 15:48

Aboubakar kiralık olarak Beşiktaş'ta

Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kamerunlu futbolcu sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Serdar Sarıdağ - Skorer Özel

Forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş bombayı patlattı. Siyah beyazlı takım Porto'dan eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın transferini bitirdi.

Golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak Beşiktaş, sağlık kontrolünün ardından Aboubakar'a imza attıracak.

Teknik direktör Abdullah Avcı da dün oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından takımdaki forvet ihtiyacını dile getirmiş, "Topu kalenin içine sokacak bir oyuncuya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

 

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