Aboubakar, Orman'ı bombaladı! 'Yanlış bilgiler verdi'

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ın devre arasında yeniden transferini düşündüğü belirtilen Portolu Aboubakar’dan, siyah-beyazlı ekibe olası transferiyle ilgili açıklamalar geldi. Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen 27 yaşındaki santrfor Portekiz’de bir gazeteye verdiği demeçte yeniden oynamaya başladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

‘Tamamen iyileştiğimi gösteriyor

“Eğer şimdi burada milli takımdaysam, bu tamamen iyileştiğim içindir. Yaşadığım sakatlık biraz sabır ve biraz zaman isteyen bir sakatlıktı. Çünkü tendonlar ve çapraz bağlar kopmuştu. Şimdi antrenörlerim sakatlığın nüksetmesinden korkuyor olabilirler. Ancak şu an kendimi sahaya çıkmaya hazır hissediyorum. Ritmimi bulmaya ihtiyacım var. Bu da bir iki maç oynamakla olacak, sonrasında gerisi gelecektir”.

‘Başkanın davranış şeklini beğenmedim’

Kemurunlu futbolcu şöyle devam etti: “Elbette Porto’dan ayrılacağım. Hayatımı Porto’da sonlandırmayacağım. Aslında bu yaz Beşiktaş’ta olacaktım. Ancak başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık taramasına konu olma durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi.

‘İşin aslı Beşiktaş’ın finansal problemleri’

İşin gerçeği Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı ve belli maaşları ödeyemiyordu. Başkan hassas bir durumdaydı ve dürüst olmak gerekirse Türkiye'ye dönmek benim de planlarım içerisinde yer almıyordu”.

Sakatlığı geçti, iki milli maçta oynadı

Porto kulübü ile 2021’e dek sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar, sakatlığını atlatmasının ardından yeniden forma giymeye başladı. Afrika Uluslar Kupası’nda geçtiğimiz hafta Kamerun formasını iki maçta giyen Aboubakar, Yeşil Burun ve Ruanda maçlarında boy gösterdi. Deneyimli forvetin önümüzdeki günlerde Porto ile de sahaya çıkması bekleniyor.