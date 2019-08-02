Acil durum alarmı

CELAL UMUT EREN - MÜNİH

Adeta tüm mevkilerde sorun yaşayan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal’ın karar ve hamleleri çok tartışılıyor. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli’nin transferdeki gecikmeleri ise en çok konuşulan konu oldu. 5 yıldır kupa yüzü görmeyen camia mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkılan yeni sezonda tehlike sirenlerini hayli erken duydu.

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, AUDI Cup’ta yıkıldı. Bayern Münih önünde 6-1 ve Real Madrid karşısında da 5-3 gibi skorlarla kaybeden sarı-lacivertliler, ligin başlamasına 15 gün kalmasına karşın hazır görünmeyerek tedirgin etti. Adeta tüm mevkilerde sorun yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın karar ve hamleleri de tartışıldı. Ali Koç ve Damien Comolli’nin transferdeki gecikmeleri ise en çok konuşulan konu oldu. 5 yıldır kupa kazanamayan, 11 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyen ve geçen sezon kötü bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, AUDI Cup’ta gelecek için ciddi anlamda tehlike sirenlerini duydu. İşte Fenerbahçe’nin madde madde son durumu:



STOPER ALARMI

Fenerbahçe’nin en eksik olduğu yer defansın ortası. Serdar Aziz’in sakatlığı da eklenince iş daha da karmaşıklaştı. Ayrıca Sadık’ın da büyük maçlar özelinde yetersizliği görüldü. İstenmeyen Diego Reyes bir anda eldeki tek alternatif oldu.

Meksikalı, Real Madrid maçında tam 3 gol yenmesine neden olunca sorun bariz bir şekilde gün yüzüne çıktı. Ersun Yanal da orta sahadan Jailson’u geriye çekince savunma göbeğini daha da kırılgan hale getirdi.



‘6’ NUMARA EKSİĞİ

Fenerbahçe’nin en kalabalık yeri orta saha olsa da defansif anlamda sınıf atlatacak isim yok. Mehmet Topal’ı dahi arayan takımda Yanal; Jailson ve Ozan Tufan’ı yeterli bulmuyor. Tolga Ciğerci ise bir sene futboldan uzaktı ve yine sakatlandı. Tolgay’ın istikrarsız futbolu ve Emre’nin ilerleyen yaşı da eklenince mutlaka bir transfer gerekiyor. Alper Potuk ve Mehmet Ekici’yi dahi 6 numaranın yanında defansif orta sahaya yakın kullanan Yanal’ın öğrencileri, Bayern Münih önünde ilk yarıda 5 gol, Real Madrid önünde de yine ilk devrede 3 gol yedi.



BEK KARMAŞASI

Bayern Münih önünde Hasan Ali Kaldırım sakatlanınca Nabil Dirar hamlesi şaşırttı. Genç yıldız Cebrail yerine Dirar’ı deneyen teknik ekip, Bayern Münih’e karşı tam 3 golün buradan yenmesinin yolunu açtı. Sağ bekte de Isla’nın alternatifi olan Murat Sağlam ofansif anlamda iyi gözükse de geriye dönüşlerde güven vermiyor. Dirar ve Moses sağ beke alternatif olacak. Dirar, Real Madrid maçında daha iyi gözüküp gol atsa da defansif yönü ağır kaldı.



FORVET EKSİK

Sarı-lacivertlilerde, Ersun Yanal’ın sabredemediği diğer nokta da forvet. Muriç dışında bir alternatifin olmaması Yanal’ı korkutuyor. Bayern Münih ve Real Madrid maçlarına ilk 11’de başlayan Kosovalı şu anda bölgesinde tek başına. Deneyimli çalıştırıcı en az Muriç ayarında bir forvetin takımda olmasını şart görüyor. Allahyar’ın bu seviyeye henüz hazır olmadığı bildirildi. Frey konusunda da Comolli ile Yanal arasında fikir ayrılıkları var.