‘Acil stoper lazım’

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avusturya kampında bir araya geldiği yöneticilere acil stoper takviyesine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Antrenmanın ardından siyah-beyazlılarla durum değerlendirmesi yapan Avcı, sol stoper pozisyonunda görev yapan tecrübeli bir oyuncunun en kısa sürede kadroya katılması gerektiğini dile getirdi.



İkinci Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu ile toplantı yapan Abdullah Avcı, yeni stoperin savunmaya büyük güç katacağına vurgu yaptı. Siyah-beyazlı idarecilerin stoper konusunda Avcı’ya güvence verdikleri aktarıldı. Başkan Fikret Orman’a konuyu ileteceklerini bildiren yöneticiler, önümüzdeki hafta bu transferi bitirmeye çalışacaklarını da ifade etti.



‘Çok gol yedik’

Teknik patron Abdullah Avcı kampta oyuncularıyla da bir toplantı gerçekleştirdi. Eibar (0-2), Apollon (0-0) ve Udinese (0-2) ile oynanan hazırlık maçlarında gol atamamalarını değerlendiren deneyimli hocanın, “Rakip kaleye daha çok ve daha hızlı inmeliyiz. Son üç maçta çok az pozisyon bulduk. Buna karşılık az pozisyon verip, çok gol yedik. Skorlar çok önemli değil ancak eksi ve artıları hep birlikte görüyoruz. Artıların üstüne koyacağız. Eksileri de en kısa sürede düzelteceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.