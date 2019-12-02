Acılar içinde oynadı

Trabzonspor deplasmanında Mario Lemina şanssızlığı yaşandı. Galatasaray’ın en önemli isimlerinden Lemina 17. dakikada attığı bir depar sonrası kendini iyi hissetmedi. Gabonlu futbolcunun bu pozisyonda sakatlığının nüksettiği tahmin edilirken ikili mücadelelerden kaçınmaya başladığı ve risk almadığı gözlendi. Bir süre sakat sakat devam eden Lemina, 32’de kendini yere bıraktı. Tedavi sonrası tecrübeli yıldız sahaya döndü. Sağ arka adalesinden sakatlanan Lemina acılar içinde oyuna devam etmeye çalıştı.

Hatta sarı-kırmızılı oyuncu 43. dakikada da bu şekilde çalımlarla bir pozisyon hazırladı ve teknik heyetten alkışları aldı.

Lemina’nın sakatlığını gören Fatih Terim ve kurmayları da hemen Jimmy Durmaz’ın ısınmasını istedi. İkinci yarıda da oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Marcao korkuttu

Galatasaray’da maç içinde Lemina ve Feghouli adale sakatlığı yaşarken, 90 dakika bitiminde Marcao’nun da sekerek kenara gelmesi herkesi korkuttu. Brezilyalı stoperin yürümekte zorluk çektiği gözlendi. Diğer taraftan sarı-kırmızılılarda maç içinde sakatlık yaşayan oyuncuların durumu bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

Feghouli de sakatlandı

Sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina’dan sonra Sofiane Feghouli de sakatlandı. Cezayirli yıldız, sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Böylece Cim-Bom, Trabzonspor deplasmanında iki talihsizlik birden yaşadı. Sakatlanan Feghouli’nin yerine 52’de Seri oyuna girdi.