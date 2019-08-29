Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni MalatyasporAcquah: Avrupa görmek için buraya geldim
29.08.2019 - 14:48| MALATYA (İHA)

Acquah: Avrupa görmek için buraya geldim

Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun bir lig. Burada kendimi göstermeyi umut ediyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi umut ediyorum" dedi.

Acquah: Avrupa görmek için buraya geldim

Sarı-kırmızılı takımda Alanyaspor maçı hazırlıkları sürerken, yeni transfer Afriyie Acquah, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Yeni Malatyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, zor bir lige geldiğini ifade ederek, "Yeni bir şehir, yeni bir lig. Tabi uzun zamandır İtalya’da oynadım. Şimdi de Türkiye’ye geldim. Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun bir lig. Burada kendimi göstermeyi umut ediyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi umut ediyorum" diye konuştu. 

Avrupa hedefleri için Malatya'ya geldiğini kaydeden Acquah, “Takım ile ilgili geçen seneden biraz bilgim var. Takım geçen sene 5’inci bitirdi. Bu sene de buraya geldim. Takıma ve takım arkadaşlarıma yardım edip belki daha yukarılara taşımaya, belki Şampiyonlar Lig’i görebiliriz. Ben Avrupa görmek için buraya geldim. Afrika Kupası’na gittim. Afrika Kupası’ndan sonra ufak bir dinlenmem oldu. Sonra antrenmanlarıma devam ettim. Hocayla da bunu konuştuk. Fizik olarak kendimi hazır hissediyorum. Bana şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu. 

Minik yetenek frikikten avladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu

Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu

Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı

Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı

Yeni FIBA Başkanı Hamane Niang

Yeni FIBA Başkanı Hamane Niang

Denizlispor'a Nijeryalı orta saha

Denizlispor'a Nijeryalı orta saha

Sıradaki Haber