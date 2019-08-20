Ada’da gündem Çağlar

Premier Lig’de sezona iyi bir başlangıç yapan milli stoper Çağlar Söyüncü, taraftarı da kendine hayran bıraktı. Chelsea karşısında maçın adamı seçilen genç futbolcuya sosyal medyadan övgüler yağdı.

Kulübünün Twitter hesabından yaptığı “Maçın oyuncusu” anketinde, Wilfred Ndidi ve James Maddison ile birlikte Söyüncü de yer aldı. Bazı taraftarlar 87 milyon euro karşılığında Manchester United’a satılan Harry Maguire’ın yerini Çağlar’ın alacağını savundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: “Maguire transferini bizim için harika bir iş haline getiriyor. Umarım uzun süre bu şekilde devam eder”, “Çağlar’ın Leicester için ne kadar iyi olduğunu hiç kimse konuşmuyor”, “Çağlar, Maguire’nin yerine 19 milyon pound’a süper bir takviye gibi gözüküyor.”

Avrupa macerasına Altınordu’dan 2,5 milyon euro bedelle gittiği Freiburg’da adım atan Çağlar’ın keşfedilmesi fazla uzun sürmedi. İki sezonun ardından milli futbolcu 21 milyon euroluk yüksek bir bonservisle Premier Lig ekibi Leicester City’nin yolunu tuttu. Geçen sezon çok fazla şans bulamayan Söyüncü, Harry Maguire’in gidişinin ardından ilk on birin değişilmez ismi olmaya başladı. Söyüncü, ilk iki maçta 90 dakika forma giydi.

Leicester City’nin teknik direktörü Brendan Rodgers da Çağlar için şu ifadeleri kullanmıştı: “Burada olduğum süre boyunca onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gördüm. İlk yılında buraya alıştı. Önünde Evans, Maguire ve Morgan gibi önemli oyuncular vardı. Ancak antrenmanlarda istekliydi ve zamanın kendisine geleceğini biliyordu.”