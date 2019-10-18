Adalı için güç birliği

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı camiaya her fırsatta birlik, beraberlik çağrısı yapan İsmail Ünal’ın bu hamlesiyle Serdal Adalı’nın etrafında güçlü bir ittifak oluştu. Çok geniş bir kongre üyesi kitlesine ulaşma şansını yakalayan Adalı bu birleşmeyle birlikte yarışta rakiplerine karşı önemli bir avantaj yakaladı.

Beşiktaş Kulübü’nde pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları kıran kırana bir yarışın içine girerken, camianın önde gelen isimlerinden İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine adaylıktan çekildi.

Ünal’ın bu hamlesiyle Serdal Adalı etrafında güçlü bir ittifak oluştu. Kendi listesinden başta Emin Önal olmak üzere bazı isimleri Adalı’nın listesine veren İsmail Ünal ise yönetime girmek istemedi.

Her fırsatta Beşiktaş’ın menfaatleri için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyleyerek yarıştan çekilen İsmail Ünal’ın, kulübün mevcut mali krizden ancak birleşerek çıkılacağını dile getirdiği kaydedildi. Ünal’ın bu davranışını büyük bir memnuniyetle karşılayan Serdal Adalı’nın ise camiadaki herkesle kucaklaşmayı en başından beri dile getirdiğini ve krizi aşabilmek için öncelikle iç huzurun sağlanması gerektiğini söylediği aktardı.

Birleşme hamlesiyle camianın tüm yaş gruplarına ulaşabilme şansını daha da arttıran Serdal Adalı, diğer adaylarla daha güçlü bir şekilde yarışacak. Bu gelişmeler üzerine Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay’ın nasıl bir strateji izleyeceği büyük merak konusu oldu. Siyah-beyazlı camiadan sızan haberlere göre Ahmet Nur Çebi ile Hürser Tekinoktay arasında bir birleşmenin ise bu aşamada söz konusu olmadığı bildirildi.

‘Açılıştan sonra oylama başlasın’

Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek kongrede açılış töreninin ardından oylamaya geçilmesi için önerge verileceği öğrenildi. Genel kurulda gerilim yaşanmaması adına başkan adaylarının konuşma yapmaması gerektiğini düşünen kongre üyelerinin açılıştan sonra oylamaya geçilmesi için önerge sunacakları ifade edildi.

Bu arada kongre öncesi başkan adaylarının oy pusulası renkleri belli oldu. Seçimde Ahmet Nur Çebi için beyaz, Hüsrer Tekinoktay için mavi, Serdar Adalı için ise kırmızı renkte oy pusulası kullanılacak.