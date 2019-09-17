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17.09.2019 - 18:52 | | KAYSERİ (AA)

Adana Basketbol: 67 - Çukurova Basketbol: 101

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nda, ilk gün maçında Çukurova Basketbol, Adana Basketbol'u 101-67 yendi.

Adana Basketbol: 67 - Çukurova Basketbol: 101

Salon: Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Eyyip Ayhan, Ali Baran Tecirli

Adana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 15, Sera Özelçi 13, Ivashchanka 16, Nuran Tutsak 12, Sevgi Tonguç 3, Melis Uçar, Prince 8, Dikeoulaku

Çukurova Basketbol: Feride Akalan 13, Melis Talay 13, Meltem Avcı 13, İlayda Güner 14, Slonjsak 4, Marginean 11, Gülfer Tokatlı 7, Rodriguez 22, Raushan Gültekin 4

1. Periyot: 11-43

Devre: 23-50

3. Periyot: 34-57

 

 

 

 

 

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