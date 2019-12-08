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08.12.2019 - 22:28 | | AA

Adana Demirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1- 0

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Adana Demirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1- 0

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Günün diğer maçları;
Altınordu: 1 - Adanaspor: 0
Bursaspor: 2 - Giresunspor: 3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

 Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu (Dk. 88 Tayyip Talha Sanuç), Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt, Aosman (Dk. 68 Tevfik Altındağ), Kosecki, Berk Yıldız (Dk. 74 Volkan Şen), Traore, Samed Ali Kaya

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Merthan Açıl (Dk. 73 Hasan Ayaroğlu), Aykut Demir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 67 Sunu), Mucahit Albayrak, Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 80 Rashad Muhammed), Emrah Başsan, Pote

 Gol: Dk. 52 Aosman (Adana Demirspor) 

Sarı kartlar: Dk. 44 Traore, Dk. 79 Emre Nefiz, Dk. 88 Mehmet Uslu, Dk. 90 1 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 50 Scuk, Dk. 84 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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