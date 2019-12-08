Adana Demirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1- 0
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.
Günün diğer maçları;
Altınordu: 1 - Adanaspor: 0
Bursaspor: 2 - Giresunspor: 3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu (Dk. 88 Tayyip Talha Sanuç), Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt, Aosman (Dk. 68 Tevfik Altındağ), Kosecki, Berk Yıldız (Dk. 74 Volkan Şen), Traore, Samed Ali Kaya
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Merthan Açıl (Dk. 73 Hasan Ayaroğlu), Aykut Demir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 67 Sunu), Mucahit Albayrak, Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 80 Rashad Muhammed), Emrah Başsan, Pote
Gol: Dk. 52 Aosman (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Traore, Dk. 79 Emre Nefiz, Dk. 88 Mehmet Uslu, Dk. 90 1 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 50 Scuk, Dk. 84 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)