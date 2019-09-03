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03.09.2019 - 12:27

Adana Demirspor, Ümit Özat ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığını duyurdu

Adana Demirspor, Ümit Özat ile yollarını ayırdı

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve Spor Kamuoyu;
Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz.

Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz.Sevgi ve Saygılarımla

Murat SANCAK
Adana Demirspor Kulübü Başkanı

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